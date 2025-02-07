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Brezilya'da uçak caddeye düştü: Ölü ve yaralılar var

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir uçağın caddeye düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA/İHA
Brezilya'da uçak caddeye düştü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak kalabalık bir caddeye düştü. Caddede çok sayıda araç ve insan olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı açıklandı.

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Brezilya'da uçak caddeye düştü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

King Air F90 model uçak, havalandıktan beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken kaza meydana geldi. Parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüs şoförü dahil olmak üzere üç kişi ise yaralandı.

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Brezilya'da uçak caddeye düştü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3
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