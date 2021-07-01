Britney Spears'a kötü haber: Babasına açtığı davayı kaybetti
Yıldız şarkıcı Britney Spears'ın “Hayatımı geri istiyorum” diyerek babasına açtığı vasilik davasını kaybetti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, sağlık durumu nedeniyle 13 yıldır vasiliğini üstlenen babasının hayatını ve parasını kontrol ettiği gerekçesiyle vasiliğin sona ermesi için dava açmıştı.
1 / 8
"Bu vasilik düzenlenmesinin bana faydadan çok zararı var" diyen pop yıldızının açtığı vasilik davasını mahkeme reddetti.
2 / 8
Spears babasının, çocuk sahibi olmasına engel olduğu ve ilaçlar vererek uyuşturduğunu söylemesi üzerine sosyal medyada büyük ses getirmişti.
3 / 8
Los Angeles Mahkemesi Spears'ın talebini reddederek baba Jamie Spears'ın, milyonlarca dolarlık varlığı kontrol etmesine devam etmesi kararı aldığını duyurdu.
4 / 8