Bu acının tarifi yok... Annelerinin kucağında yanarak can verdiler
Bulgaristan'da 46 kişinin yanarak hayatını kaybettiği yolcu otobüsü faciası tüm dünyanın yüreğini dağladı. Kazanın en küçük kurbanları 4 yaşındaki Luan ve Alban Ahmeti ikizlerinin annelerinin kucağında birbirlerine sarılı halde yanmış olarak bulundukları ortaya çıktı.
İstanbul'dan kalkan Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü Sofya'nın batısı Pernik kentine yakın Bosnek kötü bölgesinde dün gece saatlerinde yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.
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46 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada 12'si çocuk 46 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişi ise Sofya'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.
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TÜM AİLE YANARAK CAN VERDİ
Korkunç kazanın en küçük kurbanları olan Luan ve Alban Ahmeti ikizileri ise annelerinin kucağında otobüsün camına yapışmış halde bulundu.
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Babalarının da içinde bulunduğu otobüste tüm aile yanarak can verdi.
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