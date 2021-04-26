Bu adada sadece kadınlar yaşıyor. Herkes kabul edilmiyor
Estonya'nın Kihnu isimli bu adasında sadece kadınlar yaşıyor. 400 kadının yaşadığı adada erkek nüfusu neredeyse yok denecek kadar az.
Dünya üzerinde bazı kültürler var ki izole bir şekilde yaşamayı başarabiliyorlar. Sırları ise yıllardır sürdürdükleri geleneklerine olan bağlılıkları işte onlardan bir tanesi; Kihnu adasında yaşayan insanlar. Estonya'nın Kihnu isimli bu adası kadınlar tarafından yönetiliyor. Bu ada Estonya'nın 2000'den fazla adasının yedinci büyük adası konumunda.
Sadece kadınların yaşadığı bu adada 19.yy'da erkekler, balık tutmak ve avlanmak için adadan ayrılmaya ve evlerine neredeyse aylar sonra dönmeye başladı.
Hal böyle olunca adanın sorumluluğu kadınlara kaldı Kihnu adasını yönetmeye başladılar. 400 kadın adanın tüm yönetiminden sorumlu ve her şeyi kendileri yapıyorlar.
Kadınlar tüm günlük işlerini yaparak hem adayı hem de evlerini yönetiyorlar. Burada yaşayan çocuklar da okullarında kendi dillerini ve bölgeye özgü enstrüman çalmayı öğreniyorlar.