Bu adada sadece kadınlar yaşıyor. Herkes kabul edilmiyor

Dünya üzerinde bazı kültürler var ki izole bir şekilde yaşamayı başarabiliyorlar. Sırları ise yıllardır sürdürdükleri geleneklerine olan bağlılıkları işte onlardan bir tanesi; Kihnu adasında yaşayan insanlar. Estonya'nın Kihnu isimli bu adası kadınlar tarafından yönetiliyor. Bu ada Estonya'nın 2000'den fazla adasının yedinci büyük adası konumunda.