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  4. Bu adam tam bir manyak! Farklı görünmek için kendisine yapmadığı kalmadı

Bu adam tam bir manyak! Farklı görünmek için kendisine yapmadığı kalmadı

Michel Faro do Prado isimli kişi farklı herkesten farklı gözükmek için burnunu kesecek kadar ileri gitti.

Bu adam tam bir manyak! Farklı görünmek için kendisine yapmadığı kalmadı - Resim: 1

Brezilya'da yaşayan Michel Faro do Prado herkesten farklı gözükmek için uzun yıllardır estetik operasyonlar geçiriyor. 

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Bu adam tam bir manyak! Farklı görünmek için kendisine yapmadığı kalmadı - Resim: 2

 44 yaşında adam vücudunun neredeyse her yerini neredeyse dövme ile kaplattı. 

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Bu adam tam bir manyak! Farklı görünmek için kendisine yapmadığı kalmadı - Resim: 3

Michel Faro do Prado'nun farklı gözükmek için son olarak yaptırığı şey ise pes dedirtti. Prado, görünüşünü değiştirmek için burnunu kestirdi. 

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Bu adam tam bir manyak! Farklı görünmek için kendisine yapmadığı kalmadı - Resim: 4

Burnunu yarıya kadar kestiren Prado kendisine boynuz da eklettirdi. İlginç bir görünüme sahip olan adam, sonunda istediğine ulaştığını söylüyor. 

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