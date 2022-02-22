Bu adam tam bir manyak! Farklı görünmek için kendisine yapmadığı kalmadı
Michel Faro do Prado isimli kişi farklı herkesten farklı gözükmek için burnunu kesecek kadar ileri gitti.
Brezilya'da yaşayan Michel Faro do Prado herkesten farklı gözükmek için uzun yıllardır estetik operasyonlar geçiriyor.
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44 yaşında adam vücudunun neredeyse her yerini neredeyse dövme ile kaplattı.
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Michel Faro do Prado'nun farklı gözükmek için son olarak yaptırığı şey ise pes dedirtti. Prado, görünüşünü değiştirmek için burnunu kestirdi.
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Burnunu yarıya kadar kestiren Prado kendisine boynuz da eklettirdi. İlginç bir görünüme sahip olan adam, sonunda istediğine ulaştığını söylüyor.
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