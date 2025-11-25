  1. Anasayfa
  Bu apartman sürekli yanıyor: Altıncı kez alevler içinde kaldı!

Bu apartman sürekli yanıyor: Bir yangın daha çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanda yaşanan peş peşe yangınlar, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Daha önce farklı günlerde de 5 kez yangın çıkan apartmanda 6'ncı yangın da söndürüldü.

Kaynak: İHA
Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan apartmanın bu kez çatı kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Aynı apartmanda geçtiğimiz günlerde garaj ve depo bölümlerinde üç gün üst üste çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan ve uyuşturucu kullandığı-sattığı iddia edilen F.K., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır mahallede yaşayan ve pitbull cinsi köpeğiyle apartmanın garaj kısmında konakladığı belirtilen F.K.'nın, önceki yangınlarla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü. 

F.K.'nin serbest bırakılmasından yalnızca birkaç gün sonra apartmanda yeniden yangın çıkması, bina sakinlerinin endişelerini daha da artırdı.

