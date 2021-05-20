Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
İstanbul Kartal'da iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri dereye uçtu. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Cevizli Mahallesi Çifte Çınar Sokak, Kurşunlu Sokak kesişiminde dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi.
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Mehmet Kahraman'ın kullandığı otomobil, Çifte Çınar Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Taşkın Çınar'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
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Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşkın Çınar'ın kullandığı hafif ticari araç dereye uçtu.
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Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı.
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