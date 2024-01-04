Bu Avrupa ülkesi ayda 103 bin TL'ye çalışacak elemanlar arıyor!
Türkiye'de özellikle son yıllarda git gide yurtdışında iş fırsatı arayışları artarken Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinin başında gelen İsviçre ayda 103 bin TL'ye varan kazançla iş fırsatı kapılarını açtı.
İsviçre 85 bin kişilik işçi alımı için duyuru yaptı, bu pozisyonlar arasında hemşirelik, doktorluk, teknisyenlik, bilgisayar uzmanlığı gibi farklı meslekler bulunuyor.
Ülkede çalışmak isteyenler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Özellikle doktor sıkıntısı yaşanan İsviçre'de yaşlı bakımı ve hastanelerde çalışmak üzere hemşire alımı yapılacak.
Ülke yetkilileri, Rusya ve Ukrayna'dan gelen sığınmacıların bu ihtiyacı karşılamada yeterli olmayabileceğini belirtiyor.
İş arayanlar için İsviçre'deki fırsatlar ilgi çekici. Ancak bu ülkede iş bulmak için belirli şartlar bulunuyor. Başvuranların belirli bir dil bilgisine, kendi geçimini sağlayabilecek durumda olmalarına ve kalacakları bir yerin olmasına ihtiyaçları var.
HALK TV'de yer alan habere göre İsviçre, dünya genelinde en yüksek yaşam maliyetlerine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı, aylık ücret ise 4 bin İsviçre Frangına denk geliyor. Bu rakamlar saatlik olarak 596 TL, aylık olarak ise 103 bin TL maaş anlamına geliyor. Bu da işçiler için oldukça cazip bir maaş oluşturuyor.