Bu Avrupa ülkesi ayda 103 bin TL'ye çalışacak elemanlar arıyor!

HALK TV'de yer alan habere göre İsviçre, dünya genelinde en yüksek yaşam maliyetlerine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı, aylık ücret ise 4 bin İsviçre Frangına denk geliyor. Bu rakamlar saatlik olarak 596 TL, aylık olarak ise 103 bin TL maaş anlamına geliyor. Bu da işçiler için oldukça cazip bir maaş oluşturuyor.