Bu bakkalda para geçmiyor

“Dua hayır sahiplerine hizmetler bize”

Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, kendilerine gelen bütün ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirterek, “Gerçekten bizim mahallemizde buraya gelen hiç kimse boş çevrilmedi. Hiç kimse şekerim, çayım, unum yok demedi. Başta hayır sahiplerinden Allah razı olsun. onların hayırlarını yerlerine ulaştırıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Günlük 80 haneye bile yardım yaptığımız oluyor. Sivas’ın farklı mahallelerinden haberi duyup gelenler oluyor, onları da boş çevirmiyoruz. Elimizden geldiği kadar araştırma yapıyoruz valilikten gıda alıp almadığını soruyoruz oradan onay aldıktan sonra bizde erzakları veriyoruz. Tabi mükerrer olmaması bakımından aylık bir sefer gıda veriyoruz onu takip etme bakımından isim listesine göre hareket ediyoruz. En başta başladığımız zaman unla başladık, sonra dedim ki helva yapmak için yağ lazım şeker lazım derken gördüğünüz gibi şimdi bütün gıda çeşitlerinin hemen hemen hepsi var. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Onlar gönderdikçe biz onların hizmetkarıyız, dualar onlara hizmetler bizlere. Önce kendi ailemizden başladık yurt dışından Fransa’dan yeğenlerimiz kardeşlerimiz öncü oldular. Sizin haberinizden sonra Almanya’dan, İstanbul’dan yardımlar yağdı. Her namazda kardeşlerimize dua ediyoruz, rabbim hayırlarını kabul eylesin” dedi.