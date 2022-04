Bu bakkalda para geçmiyor

“Bir eve ne lazımsa her şey mevcut”

Yardımlardan faydalanan bir vatandaş ise evin bütün ihtiyaçlarının burada kendilerine verildiğini söyleyerek, “Biz iki senedir mahallemiz ve çevre mahallerimiz olarak hepimiz buradan faydalanıyoruz. Bir eve ne lazımsa yağ, şeker, salça her şeyi bütün ihtiyaç sahipleri gelip buradan ücretsiz bir şekilde alıyor. Vatandaşlar yardımlarını veriyor Mahmut hocamızda bir vesile oldu onun sayesinde hepimizde yokluk çekmiyoruz her şeyimiz var şükür. Ramazan dolayısıyla malzemelerimiz daha çoğaldı istediğimiz gereken ne varsa her şey burada mevcut. Herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.