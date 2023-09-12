Bu balıkçılık değil cinayet: Cennetini saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı
Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi kapsamında başlatılan çalışmalarda Edremit Körfezi'nde bulunan yaklaşık 4 bin metrekarelik hayalet ağlar toplandı...
Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. ÇOMÜ'den Prof. Dr. Adnan Ayaz, sezon boyunca denizin dibinden 1500 metrekare gırgır ağı, 2 bin 500 metrekare uzatma ağı kaldırdıklarını söyledi. Antalya’nın Konyaaltı sahilinde de denizlerde bırakılan veya parçalanan ağlar, birçok deniz canlısının yaşamını tehlikeye atıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da yakın zamanda yaptığı dalışta bu hayalet ağlardan biriyle karşılaştı, ağa takılıp çıkamayan bir balığı kurtardı
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesi'nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' bu sezon 24 günlük bir deniz çalışmasıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya geçen yıl eylül ayında başladıklarını belirten ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz sezon boyunca toplamda denizin dibinden bin 500 metrekare gırgır ağı, 2 bin 500 metrekare uzatma ağı kaldırdıklarını söyledi.
Çalışmaya geçen yıl eylül ayında başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Geçen yıldan bu yana toplamda yaklaşık 24 günlük bir deniz çalışması gerçekleştirdik. Bir çalışma daha planlıyoruz ama artık akaryakıtımız tükenmeye başladı. Artık son bir çalışma daha yapacağız. Ondan sonra sonlandıracağız. 24 günün sonucunda yaklaşık bin 500 yüz metrekare gırgır ağı, 2 bin 500 metrekare uzatma ağı kaldırdık. Bunun dışında 200 metre uzunlukta çok eskiden kullanılan trata ağını denizin dibinden çıkardık. Yine 1 adet trol torbası kaldırdık ki, o bölgede trol çekimi yasak, trol torbasının 1 yıllık bir geçmişi vardı. Ayrıca deniz dibinden 15 tane balıkçı çapası kaldırdık. Bir tane de kıyı bölgesinde yaklaşık ağırlığı bin 450 kilo olan batmış bir teknenin motoru vardı, onu çıkardık. Bu çalışmalar çok zor çalışmalar, samanlıkta iğne aramak gibi. Vatandaşlarımızdan ihbar bekliyoruz. Direkt hedefe gittiğimizde ağın yerini direkt tespit edip alıyoruz, kaldırıyoruz" dedi.
Hayalet ağların bulunduğu bölgede ekosistemin olumsuz etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Hayalet ağları kaldırdığımız bölgelerde, ağlar kayalık bölgenin üzerini örttüğü için o bölge canlılar tarafından kullanılmaz haldeydi. Altında herhangi bir canlı yaşaması söz konusu olmadığı için bu bölgeler kapalıydı. Hayalet ağları kaldırdığımız için canlılar tekrar bu bölgeye yerleşecek. Eğer iyi bir saklanma alanı ise balıklar içine gelecek. Yine diğer eklem bacaklılardan ıstakoz, böcek gibi canlılar bu bölgelere yerleşecektir. Bu çalışmalarda en küçük kazanç bizler için önemli. Bu bölge tekrar canlılığına kavuşacaktır" diye konuştu.