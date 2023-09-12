Bu balıkçılık değil cinayet: Cennetini saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı

Çalışmaya geçen yıl eylül ayında başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Geçen yıldan bu yana toplamda yaklaşık 24 günlük bir deniz çalışması gerçekleştirdik. Bir çalışma daha planlıyoruz ama artık akaryakıtımız tükenmeye başladı. Artık son bir çalışma daha yapacağız. Ondan sonra sonlandıracağız. 24 günün sonucunda yaklaşık bin 500 yüz metrekare gırgır ağı, 2 bin 500 metrekare uzatma ağı kaldırdık. Bunun dışında 200 metre uzunlukta çok eskiden kullanılan trata ağını denizin dibinden çıkardık. Yine 1 adet trol torbası kaldırdık ki, o bölgede trol çekimi yasak, trol torbasının 1 yıllık bir geçmişi vardı. Ayrıca deniz dibinden 15 tane balıkçı çapası kaldırdık. Bir tane de kıyı bölgesinde yaklaşık ağırlığı bin 450 kilo olan batmış bir teknenin motoru vardı, onu çıkardık. Bu çalışmalar çok zor çalışmalar, samanlıkta iğne aramak gibi. Vatandaşlarımızdan ihbar bekliyoruz. Direkt hedefe gittiğimizde ağın yerini direkt tespit edip alıyoruz, kaldırıyoruz" dedi.