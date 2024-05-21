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Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü

Trabzon'un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü - Resim: 1
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Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü - Resim: 2

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı.

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Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü - Resim: 3

Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.

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Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü - Resim: 4

O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü” notuyla paylaştı.

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