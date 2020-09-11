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  3. 11 Eylül 2020 10:44

''Bu bölge ineklerin piknik alanıdır'' tabelası hem güldürdü hem üzdü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası’na gelen piknikçiler, çöplerini toplamadan ayrılınca hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, uyarı tabelaları astı.

''Bu bölge ineklerin piknik alanıdır'' tabelası hem güldürdü hem üzdü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, doğal yaşantısı ve muhteşem doğasıyla, turistlerin ilgi odağı oluyor.

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''Bu bölge ineklerin piknik alanıdır'' tabelası hem güldürdü hem üzdü

Hayvancılığın yapıldığı yaylayı ziyaret eden bazı turistlerin, meralarda piknik yapması ise yaylacılara zor anlar yaşatıyor.

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''Bu bölge ineklerin piknik alanıdır'' tabelası hem güldürdü hem üzdü

Merada otlayan hayvanlar, piknikçilerin bıraktığı çöpleri yiyip hastalanmalarına neden oluyor.

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''Bu bölge ineklerin piknik alanıdır'' tabelası hem güldürdü hem üzdü

Piknikçiler, çöplerini toplamadan yayladan ayrılınca hayvancılıkla uğraşan yöre halkı da çareyi tabelalı uyarıda buluyor.

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