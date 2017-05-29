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  3. 29 Mayıs 2017 11:28

Bu boşanma hukuk tarihine geçti

Boşanma davası açan çift, eşlerden biri obezite hastası olduğu için ambulanstan inemediği gerekçesiyle ambulansta boşandı.

Bu boşanma hukuk tarihine geçti

Bornova’da oturan 57 yaşındaki İrfan Kaplan, 27 yıllık eşi 56 yaşındaki Saliha Kaplan’dan ’Şiddetli geçimsizlik’ gerekçesiyle anlaşmalı boşanmak için 8’inci Aile Mahkemesi’nde dava açtı.
DHA

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Bu boşanma hukuk tarihine geçti

Hipertansiyon ile obeziteye bağlı olarak çeşitli hastalıkları olan ve yürüme problemi yaşayan Saliha Kaplan, İzmir 8’inci Aile Ceza Mahkemesi’ndeki boşanma davasının duruşması için Bornova Atatürk Mahallesi’ndeki evinden özel ambulansla alınarak, Bayraklı’daki İzmir Adalet Sarayı’na getirildi.

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Bu boşanma hukuk tarihine geçti


250 kilo ağırlığındaki Saliha Kaplan, üçüncü katta duruşma salonuna asansörle çıkarılamadığından ambulans içerisinde sedye üzerinde bekletildi.

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Bu boşanma hukuk tarihine geçti

HAKİM, KATİP VE MÜBAŞİR ADLİYE ÖNÜNE İNDİ

Kaplan’ın avukatının durumu bildirmesi üzerine 8’inci Aile Mahkemesi Hakimi Ayşın Kulalı, res’en celse açılmasına karar verdi. Keşif arabası ile Adliye C Blok girişindeki otoparka yanında katip ve mübaşir ile gelen Hakim Kulalı, davacı koca İrfan Kaplan ile Saliha Kaplan’ın hazır olduğunu görünce, açık alanda duruşmaya başladı.

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