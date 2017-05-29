Bu boşanma hukuk tarihine geçti

HAKİM, KATİP VE MÜBAŞİR ADLİYE ÖNÜNE İNDİ



Kaplan’ın avukatının durumu bildirmesi üzerine 8’inci Aile Mahkemesi Hakimi Ayşın Kulalı, res’en celse açılmasına karar verdi. Keşif arabası ile Adliye C Blok girişindeki otoparka yanında katip ve mübaşir ile gelen Hakim Kulalı, davacı koca İrfan Kaplan ile Saliha Kaplan’ın hazır olduğunu görünce, açık alanda duruşmaya başladı.

