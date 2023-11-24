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Bu buz gibi görüntüler kutuplardan değil Türkiye'den

Erzurum'da termometreler gece -10,8’i gösterdi. Yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Bu buz gibi görüntüler kutuplardan değil Türkiye'den - Resim: 1

Erzurum’da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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Bu buz gibi görüntüler kutuplardan değil Türkiye'den - Resim: 2

Cumhuriyet Caddesi’nin ara sokaklarının birinde üzerine kar yağan ve daha sonra çatılardan akan suların donması yüzünden neredeyse buzla kaplanan otomotiv görenleri şaşkına çevirdi.

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Bu buz gibi görüntüler kutuplardan değil Türkiye'den - Resim: 3

Araç sahibinin şehir dışında olması nedeniyle müdahale edilemeyen ve yerinden de kaldırılmayan aracın üstünün neredeyse tamamı buzla kaplandı.

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Bu buz gibi görüntüler kutuplardan değil Türkiye'den - Resim: 4
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