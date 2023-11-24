Bu buz gibi görüntüler kutuplardan değil Türkiye'den
Erzurum'da termometreler gece -10,8’i gösterdi. Yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Erzurum’da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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Cumhuriyet Caddesi’nin ara sokaklarının birinde üzerine kar yağan ve daha sonra çatılardan akan suların donması yüzünden neredeyse buzla kaplanan otomotiv görenleri şaşkına çevirdi.
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Araç sahibinin şehir dışında olması nedeniyle müdahale edilemeyen ve yerinden de kaldırılmayan aracın üstünün neredeyse tamamı buzla kaplandı.
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