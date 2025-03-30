Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların Tokyo Camii'nde kılınan bayram namazında bir araya geldiğini vurgulayan Atcı, "Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.