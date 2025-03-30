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Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo‘da bayram namazı Müslümanların yoğun katılımı nedeniyle 3 kez kılındı.

Kaynak: İHA
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı - Resim: 1

Japonya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı coşkusu yaşıyor. Başkent Tokyo’da yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde Tokyo Camii'ne akın etti.

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Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı - Resim: 2

Cami dışında uzun kuyruklar oluşurken, Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle namazın 3 kez kılındığını söyledi.

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Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı - Resim: 3

Yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların Tokyo Camii'nde kılınan bayram namazında bir araya geldiğini vurgulayan Atcı, "Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

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Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı - Resim: 4

Misafir olarak Japonya'da bulunduğunu söyleyen Hamdi Emre ise bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini belirterek, "Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye'ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim" şeklinde konuştu.

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