Bu çiçeği koparmanın cezası 120 bin TL

Silifke sahillerini süsleyen kum zambakları sayılarında, geçen yıllara oranla düşüş dikkat çekti. Kum zambakları, kumsalda dolaşan, şezlong atan ve çadır kuran ziyaretçiler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı vatandaşların zambakları sökerek evine götürmesi de en büyük problemlerden biri olarak ortaya çıkıyor.