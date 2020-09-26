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  3. 26 Eylül 2020 12:50

Bu çiçeği koparmanın cezası 120 bin TL

Mersin sahilleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan endemik kum zambaklarıyla süslendi. Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparanlar hakkında, 120 bin TL para cezası uygulanacak.

Bu çiçeği koparmanın cezası 120 bin TL

Doğu Akdeniz sahillerine renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor. 

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Bu çiçeği koparmanın cezası 120 bin TL

Haziran ayı ortalarında filizlenen kum zambakları, ekim ayı sonuna kadar çiçeklerini koruyabiliyor. 45 derece sıcağa dayanabilen kum zambakları, bilinçsizce koparan vatandaşlar nedeniyle azalabiliyor. 

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Bu çiçeği koparmanın cezası 120 bin TL

Silifke sahillerini süsleyen kum zambakları sayılarında, geçen yıllara oranla düşüş dikkat çekti. Kum zambakları, kumsalda dolaşan, şezlong atan ve çadır kuran ziyaretçiler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı vatandaşların zambakları sökerek evine götürmesi de en büyük problemlerden biri olarak ortaya çıkıyor. 

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Bu çiçeği koparmanın cezası 120 bin TL

Kum zambaklarının koparılması ya da zarar verilmesi durumunda 60 bin TL para cezası uygulanıyor. Tabiat Parkı içerisinde koparılması halinde ise ceza 120 bin TL olarak uygulanacak.

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