Bu çılgınlığı yaparken, hayatının hatasını yaptığının farkında değildi...

Kendisinden önce birçok kişinin köprüden atladığını ve herhangi bir yaralanmanın olmadığını dile getiren Sinden, “Ben atlamadan önce iki kişi önümdeydi. Onların düşüşünü gördüm. Atladığımda ne kadar yüksek olduğunu suya inerken fark ettim. Suya çarpmadan önce büyük bir korku hissettim. Suya çarpma şeklim çok kötüydü ve omurilik yaralanması nedeniyle beni çıkarmanın bir yolunu bulana kadar sudan çıkamadım. Sonunda beni platformu kullanarak çıkardılar ve hava ambulansına bindirildim” dedi.