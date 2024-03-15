Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı

8 Mart’ta Kızıltepe ilçesi Şenyurt yolu üzerindeki TIR parkı önünde şoförlük yapan B.Ç., park ettiği TIR’ına doğru giderken, plakasız beyaz bir otomobille gelen amcasının oğlu C.Ç.’nin çarpıp, kaçmasıyla yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan B.Ç.’in kırılan ayağı alçıya alındı. B.Ç. kuzeninden şikayetçi oldu.