Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde plakasını söktüğü otomobiliyle kuzenine çarpıp kaçan ve sağ ayağının kırılmasına neden olan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde plakasını söktüğü otomobiliyle kuzeni B.Ç.’e çarpıp kaçan ve sağ ayağının kırılmasına neden olan C.Ç., güvenlik kameralarına yakalandı.
8 Mart’ta Kızıltepe ilçesi Şenyurt yolu üzerindeki TIR parkı önünde şoförlük yapan B.Ç., park ettiği TIR’ına doğru giderken, plakasız beyaz bir otomobille gelen amcasının oğlu C.Ç.’nin çarpıp, kaçmasıyla yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan B.Ç.’in kırılan ayağı alçıya alındı. B.Ç. kuzeninden şikayetçi oldu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, C.Ç.’nin 10.45’te otomobiliyle TIR parkının arkasına gelerek durduğu ve aracından inerek plakalarını söktüğü görüldü. Ardından tekrar otomobiline binen C.Ç.’nin hareket ederek, 10.48’de TIR parkının önüne gelip B.Ç.’e çarparak kaçtığı görülüyor.