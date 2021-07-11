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  4. Bu da ''A''normalleşme kuyruğu

Bu da ''A''normalleşme kuyruğu

Antalya'da Topçam Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, araçlarıyla 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Araç kuyruğu havadan görüntülenirken mesire alanına 1 saatte 215 araç ve 860 kişi giriş yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanları yeni kararlar kapsamında yeniden kullanıma açıldı. Açılan mesire alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

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Hava sıcaklığının sabah saatlerinde dahi 30 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kemer karayolu üzerindeki Topçam Mesire Alanı, yoğun talep gördü. 

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Saat 07.00'de açılan mesire alanında yer bulmak isteyenler araçlarıyla günün ilk ışıklarıyla sıraya girmeye başladı. Mesire alanı girişinde başlayan 1 kilometrelik araç kuyruğu ana yola kadar uzandı. Araç kuyruğu dron ile havadan da görüntülendi.

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Saat 07.00'de gişelerin açılmasıyla ücretlerini ödeyenler bu kez içeride en iyi yeri bulabilmek için arayışa girdi. Bu sırada görevliler içeriye giren vatandaşlara, çöplerini toplamaları için çöp torbaları dağıttı. 

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