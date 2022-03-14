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Bu da ateşin üzerinde yürüme festivali! İşte o festivalden görüntüler...

Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivali ilginç anlara sahne oldu.

Bu da ateşin üzerinde yürüme festivali! İşte o festivalden görüntüler... - Resim: 1

Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivali yine ilginç anlara sahne oldu. 

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Bu da ateşin üzerinde yürüme festivali! İşte o festivalden görüntüler... - Resim: 2

Binlerce kişinin katıldığı festivalde katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.

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Bu da ateşin üzerinde yürüme festivali! İşte o festivalden görüntüler... - Resim: 3
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Bu da ateşin üzerinde yürüme festivali! İşte o festivalden görüntüler... - Resim: 4
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