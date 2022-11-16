Bu da ''emekliler'' köyü: 100 dönümlük araziye kendi köylerini kurdular

"DOKTOR VE ÇEŞİTLİ SEKTÖRDEN EMEKLİLERİMİZ VAR"

Emekli işçi Nafiz Turan, evlerinin bulunduğu konumun Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan kaplıcalara da yakın olduğunu söyledi. Evlerinin içinde bulunduğu 100 dönümlük arazide yaşayan emeklilerin ürünlerini doğal olarak yetiştirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu: "Domates, zeytin, incir, nar gibi ürünleri yetiştirebiliyoruz. Doktor ve çeşitli sektörlerden emeklilerimiz var. Burada yazın ve kışın ayrı güzelliği var. Rakımdan dolayı kışın kar yağmadığı ve deniz seviyesine yakın olduğu için kışın da güzel bir yaşam sürdürülebiliyor. Doğamızda geyiklerimiz var. Sitenin içerisinde dolaşıyorlar. Yaban hayvanlarının birçoğuyla karşılaşmak mümkün. Burası atıl bir yerdi. Atıl yeri değerlendirdik. Hem köy için hem de emeklilerimizin yaşaması için düzgün bir hale getirildi. Her ev bir dönümlük. 80 metrekarelik alana tripleks, geri kalan kısımları yeşil alan ve tarım yapacağı alanlar olarak değerlendiriliyor."