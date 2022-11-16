Bu da ''emekliler'' köyü: 100 dönümlük araziye kendi köylerini kurdular
Bilecik'in İnhisar ilçesinde yıllar önce satın aldıkları araziye 38 ev inşa eden bir grup emekli, aileleriyle birlikte bu köyde yaşıyor.
Emekli Nazif Turan, Olcay Günay ve Süleyman Özmen, 1996 yılında doğanın içinde yaşamaya karar vererek, İnhisar ilçesinin Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköyü'ndeki 100 dönümlük alana ev inşa etmek için yapı kooperatifi kurdu.
Bunun üzerine Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te esnaftan memura farklı sektörlerden emekli olan 35 kişinin daha katılmasıyla satın aldıkları araziye toplam 38 ev yaptırıp, aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan "köyde" yaşamaya başladı.
KENDİ ÜRÜNLERİNİ YETİŞTİRİYORLAR
Ev başına düşen yaklaşık birer dönümlük arazide domates, zeytin, incir ve nar yetiştiren emekliler, salça, zeytinyağı, tarhana gibi ürünleri de kendileri yapıyor. Site sakinleri, tavuk, kaz gibi kanatlı hayvanlar besliyor.
"DOKTOR VE ÇEŞİTLİ SEKTÖRDEN EMEKLİLERİMİZ VAR"
Emekli işçi Nafiz Turan, evlerinin bulunduğu konumun Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan kaplıcalara da yakın olduğunu söyledi. Evlerinin içinde bulunduğu 100 dönümlük arazide yaşayan emeklilerin ürünlerini doğal olarak yetiştirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu: "Domates, zeytin, incir, nar gibi ürünleri yetiştirebiliyoruz. Doktor ve çeşitli sektörlerden emeklilerimiz var. Burada yazın ve kışın ayrı güzelliği var. Rakımdan dolayı kışın kar yağmadığı ve deniz seviyesine yakın olduğu için kışın da güzel bir yaşam sürdürülebiliyor. Doğamızda geyiklerimiz var. Sitenin içerisinde dolaşıyorlar. Yaban hayvanlarının birçoğuyla karşılaşmak mümkün. Burası atıl bir yerdi. Atıl yeri değerlendirdik. Hem köy için hem de emeklilerimizin yaşaması için düzgün bir hale getirildi. Her ev bir dönümlük. 80 metrekarelik alana tripleks, geri kalan kısımları yeşil alan ve tarım yapacağı alanlar olarak değerlendiriliyor."