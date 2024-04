Bu da hayali araç vurgunu: Kandırıp tüm birikimini çaldılar

Antalya'da sanayide araç boyamacılığı ile uğraşan 2 çocuk babası C.O. (40), internetten 105 bin TL’den satışa konulan kazalı bir aracı satın almak için A.S. ile iletişime geçti. Taraflar 90 bin TL’ye anlaşırken, C.O. Kırşehir’deki araca bakmaları için kuzenlerini belirtilen adrese yönlendirdi. Kuzenlerinin araçları görmesi üzerine satış işlemlerine başlanırken, A.S.’nin bulduğu şahsa vekalet veren C.O., kendi adına düzenlenen ruhsata güvenip 90 bin TL’yi karşı tarafa gönderdi.