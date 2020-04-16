Bu da karantina protestosu! Silahlarıyla sokağa indiler
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 640 bini geçerken, ölü sayısı 30 bin 844'e ulaştı. Michigan eyaletinde karantina uygulamasını protesto eden aşırı sağcı gruplar silahlarıyla parlamento binasının önünde toplandı.
Kendilerini "Lüzumsuz Karantinaya Karşı Olan Michigan Halkı" olarak adlandırılan bir grup, corona virüs salgınına karşı eyalette uygulanan karantinayı protesto etmek amacıyla Michigan'ın başkenti Lansing'de parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı.
Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun salihlı olması dikkat çekti. Michigan Valisi Gretchen Whitmer'in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın corona virüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia ettiler.
Silahlı göstericiler adına Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Meshawn Maddock protesto eylemine katılanların Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız gruplardan oluştuğunu iddia etti.