Bu da karantina protestosu! Silahlarıyla sokağa indiler

"Hasta insanlara evde kalmayı söylediğinizde karantina olur ancak sağlıklı insanları evde kalmaya zorlarsanız bunun adı diktatörlüktür" diyen Maddock, "Burada olan herkes sosyal mesafenin ne olduğunu biliyor. Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen dadı bir devlet istemiyoruz" şeklinde konuştu.

