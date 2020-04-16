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  3. 16 Nisan 2020 12:49

Bu da karantina protestosu! Silahlarıyla sokağa indiler

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 640 bini geçerken, ölü sayısı 30 bin 844'e ulaştı. Michigan eyaletinde karantina uygulamasını protesto eden aşırı sağcı gruplar silahlarıyla parlamento binasının önünde toplandı.

Bu da karantina protestosu! Silahlarıyla sokağa indiler

Kendilerini "Lüzumsuz Karantinaya Karşı Olan Michigan Halkı" olarak adlandırılan bir grup, corona virüs salgınına karşı eyalette uygulanan karantinayı protesto etmek amacıyla Michigan'ın başkenti Lansing'de parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı.

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Bu da karantina protestosu! Silahlarıyla sokağa indiler

Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun salihlı olması dikkat çekti. Michigan Valisi Gretchen Whitmer'in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın corona virüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia ettiler.

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Bu da karantina protestosu! Silahlarıyla sokağa indiler

Silahlı göstericiler adına Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Meshawn Maddock protesto eylemine katılanların Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız gruplardan oluştuğunu iddia etti.

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Bu da karantina protestosu! Silahlarıyla sokağa indiler

"Hasta insanlara evde kalmayı söylediğinizde karantina olur ancak sağlıklı insanları evde kalmaya zorlarsanız bunun adı diktatörlüktür" diyen Maddock, "Burada olan herkes sosyal mesafenin ne olduğunu biliyor. Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen dadı bir devlet istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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