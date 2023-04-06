Bu da ''nişan atıldı'' savaşı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Kavgada ailelerden 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis tarafları ayırmak için TOMA ve biber gazıyla kavgaya müdahale etti. Olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi. (DHA)