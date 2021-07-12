Bu da oldu! Kendi üstüne kuma getirdi

Malezya'da yaşayan Tiqa isimli kadın hamilelik döneminde bir hastalığa yakalandı. Karnındaki bebeğini ve kendisini düşünmek yerine kocasının kendisinden sonraki yaşamını düşünen kadın "Ya ölürsem o zaman kocam ne yapar" diyerek kocasına eş aramaya başladı.