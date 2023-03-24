Bu da Ramazan yasağı! Bu mahalleye davulcunun girmesi yasak!

Mahalle sakinlerinden Mustafa Duman, “ Bu mahallede 20 yıldır yaşıyorum. Benim bildiğim kadarıyla yüzyıllardır davul çalmama kültürü burada devam ediyor. Bazı rivayetlere göre geçmiş zamanlarda davul çalan vatandaşlarımızın bazı olaylar yaşamasından dolayı tedirginlik yaşanıyor. O yüzden bu bölgede davul çalmamaya özen gösteriliyor ve mahalle sakinlerini ‘pilava’ diye bağırarak, sahura kalkmasına yardımcı oluyorlar. Biz de burada yaşayan kişiler olarak bu durumdan bu kültürden memnunuz” ifadelerini kullandı.