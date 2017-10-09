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  3. 09 Ekim 2017 16:44

Bu da Türk usulü minibüs kaldırma

Eskişehir'de tramvay durağına daldıktan sonra devrilen minibüs çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Bu da Türk usulü minibüs kaldırma

Eskişehir’de tramvay durağına daldıktan sonra devrilen minibüs, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kaldırılması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Bu da Türk usulü minibüs kaldırma

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekiplerinin çalışmasın olduğundan dolayı bir minibüs sürücüsü tramvay hattından ilerlemek istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay durağına çarpan minibüs ardından devrildi.

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Bu da Türk usulü minibüs kaldırma

Minibüsün tramvay durağına çarpması sırasında durakta yolcuların bulunmaması olası bir facianın önünde geçerken, maddi hasar meydana geldi.

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Bu da Türk usulü minibüs kaldırma

Kaza sonrasında çevrede toplanan vatandaşlar ve trafik polisi devrilen minibüsü yeniden düzeltip, çekiciye koymak için hep birlikte kaldırarak düzeltmek istedi. Bu sırada minibüs yan kısımda bulunan ağaca takıldı. Vatandaşların destek olması sonucunda minibüs çekici yardımıyla ileriye çekildi.

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