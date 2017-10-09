Bu da Türk usulü minibüs kaldırma
Eskişehir'de tramvay durağına daldıktan sonra devrilen minibüs çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.
Eskişehir’de tramvay durağına daldıktan sonra devrilen minibüs, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kaldırılması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekiplerinin çalışmasın olduğundan dolayı bir minibüs sürücüsü tramvay hattından ilerlemek istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay durağına çarpan minibüs ardından devrildi.
Minibüsün tramvay durağına çarpması sırasında durakta yolcuların bulunmaması olası bir facianın önünde geçerken, maddi hasar meydana geldi.