Bu da Türk usulü minibüs kaldırma

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekiplerinin çalışmasın olduğundan dolayı bir minibüs sürücüsü tramvay hattından ilerlemek istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay durağına çarpan minibüs ardından devrildi.