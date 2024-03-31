Bu da Türkiye'nin ''tavuklu'' seçmeni...

"Hayırlısıyla geldik, oyumuzu attık. Bu da benim paçalı tavuğum Gezgin. Ayrılmıyor benden. Dolaşmaya, işe her yere beraber gidiyoruz. Genel seçimlerde de oy kullandık. Vatandaş olarak bunu kabul etmiyorlar ama benimle birlikte oy kullandık. Kurban Bayramı’nda bir yaşına girecek. Üç torunum var, bir de bu oldu, etti 4 torun."