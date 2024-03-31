Bu da Türkiye'nin ''tavuklu'' seçmeni...
İstanbul'da 60 yaşındaki bir vatandaş, yerel seçimlerde oy vermek için omzuna kondurduğu süs tavuğuyla sandık başına giderek oy kullandı.
İstanbul'da 60 yaşındaki bir vatandaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına omzunda süs tavuğu ile gitti. Paçalı Gezgin ismini verdiği "Sultan" cinsi tavuğunu omzunda gezdiren Erdoğan, oyunu kullandı.
Oy kullanmak için okulda bulunan vatandaşlar ile görevliler, tavuğuyla sandık başına giden Erdoğan'ın görüntülerini çekmek için uzun süre okulun bahçesinde bekledi. Erdoğan, AA muhabirine, tavuğu ile sabah evden çıkıp okulun yolunu tuttuğunu ve normal zamanlarda da "Paçalı Gezgin"i yanından ayırmadığını söyledi.
Tavuğunun oy kullanmadaki ikinci tecrübesi olduğunu ve daha önce de genel seçimlerde birlikte sandık başına gittiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Hayırlısıyla geldik, oyumuzu attık. Bu da benim paçalı tavuğum Gezgin. Ayrılmıyor benden. Dolaşmaya, işe her yere beraber gidiyoruz. Genel seçimlerde de oy kullandık. Vatandaş olarak bunu kabul etmiyorlar ama benimle birlikte oy kullandık. Kurban Bayramı’nda bir yaşına girecek. Üç torunum var, bir de bu oldu, etti 4 torun."