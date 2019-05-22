Bu fotoğraf Antalya'da çekildi

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, "Antalya sahil ve turizm kenti olarak biliniyor. Toroslar'da ise çok çetin kış şartları yaşanıyor. Söbüçimen Yaylası, sadece Gündoğmuş'un değil Alanya ve Manavgat bölgesindeki yaylacılık yapan yörüklerin merasıdır. Yayla yolu tarihi bir yoldur. Bu sene zirvede kar daha fazla. Yayla yolu 5 metreyi aşan kar birikintileriyle kapalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda gerekli talimatları verdi. 10 gündür burada kar mücadelesi yapıyoruz. Büyükşehir olarak gece gündüz durmadan çalışarak göç zamanından önce yaylacılara yolu açacağız" diye konuştu. İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Akseki bölgesinden başlayarak Göktepe ve Saraçlı'daki yayla yollarında da kar çalışması yürüttüğünü ifade etti.