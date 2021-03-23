Bu fotoğraf photoshop değil gerçek! İşte ''uçan geminin'' sırrı
İngiltere'de bir gemi, havada asılı şekilde görüntülendi. Bu olaya Fata Morgana fenomeni deniyor. Deniz yüzeyinin üstündeki havanın soğuk olması daha yüksekte olan sıcak havadan geçen ışığın kırılmasına ve cisimleri uçuyor gibi görmemize sebep oluyor.
Fata Morgana nadir kompleks bir serap formudur, bir üst seviye serabıdır, diğer birçok üst seviye serabı gibi ufkun hemen üstünde dar bir bantta gözlenir.
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Latinceden "masal" kelimesi ve Kral Arthur zamanındaki büyücü Morgan Le Fay için türetilen, sıklıkla Messina Boğazı'nda görülenin perili şatolar olduğu inancından türetilen bir İtalyan terimidir.
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Fata Morgana serabı ilgili objeleri korkunç oranda bozabilir, öyle ki obje genellikle sıra dışı görünür, hatta tamamen tanınamaz bir değişime uğrayabilir.
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Karada veya denizde, kutup bölgesinde veya çölde görülebilir. Bu tür serap gemi, ada, kıyı şeridi gibi neredeyse her çeşit uzak objeyi içerebilir.
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