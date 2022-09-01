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  4. Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Annesinin bohçasına büyüyor

Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Annesinin bohçasına büyüyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden çalışmak için Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Pelitli köyüne gelerek gün boyu ter döken 4 çocuk annesi Medine Temel, zorlu doğa koşullarında bebeğini sırtına alarak ekmek mücadelesi veriyor.

Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Annesinin bohçasına büyüyor - Resim: 1

Yaşamın zorluklarını aşmak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için kilometrelerce uzaktaki evlerinden Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Pelitli köyüne gelen mevsimlik işçilerden Medine Temel, çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

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Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Annesinin bohçasına büyüyor - Resim: 2

4 çocuk annesi Medine Temel, bölgenin zorlu koşullarına aldırış etmeden çalışıyor.

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Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Annesinin bohçasına büyüyor - Resim: 3

Günün ilk saatleriyle çalışmaya başlayan Temel, ateş, duman ve kavurucu sıcağın altında gün boyu bebeği Ahsenat'ı sırtına alarak ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor.

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Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Annesinin bohçasına büyüyor - Resim: 4

Sırtında çocuk ile çalışmanın zor olduğunu söyleyen Medine Temel, “Bizim mesleğimiz zordur. 4 çocuğum var, ama çocuklarımın okulu var, masraflarımız için çalışıyoruz” dedi.

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