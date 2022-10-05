Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi! Sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Türkiye’de ekim ayının gelmesiyle yurdun pek çok noktasında sıcaklıklarda düşüşler yaşandı. Yurdun önemli turizm noktaları arasında yer alan Antalya’nın Alanya ilçesinde Meteoroloji verilerine göre sıcaklık 32 derece olarak ölçüldü.