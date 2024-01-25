Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor

Açıkbaş, "30 yıldır düzenlenen bu yarışmada kabul almayı başaran ilk ve tek Türk takımı biz olduk. Bu daha önce yapılmış bir şey değildi. Biz yaptığımız için tabi ki de mutluyuz ama işin üzücü tarafı da var. 30 yıldır herhangi bir kabulün olmayışı ya da girişimin olmayışı ülkemiz adına üzüntü verici olsa da bunu başarmış olmanın gururunu da yaşıyoruz. Daha yolun başında olduğumuzun farkındayız. Bunu yapabilecek potansiyele sahip olduğumuzu da biliyoruz. Biz insanlara bunu yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bunu yapabilecek potansiyele sahibiz. NASA ile başladık, iddialı bir başlangıç gibi görünebilir ama bizim tarzımız bu. Böyle devam edeceğiz, uluslararası alanda olmamız gerekiyor. NASA gibi bu alanın en iyilerinden biri olan kurumda, tabi ki de Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan İTÜ’nün de yer alması gerekiyordu, biz de gereğini yaptık" dedi. Açıkbaş, “Mekanik ekibimiz var, onun içerisinde de alt ekipler var. Şasi, taşıt dinamiği, tekerlek gibi alt ekipler olduğu gibi onun dışında organizasyon ekibimiz var. Onun içerisinde de sosyal medya, planlama, ekonomi, sponsorluk gibi alt ekipler var. Rover aracı tasarlıyoruz. Tam mekanik bir sistem. İki tane pilotun sürmesi gerekiyor çünkü bu yarışma aslında Artemis misyonunun bir simülasyonu. Gittiğimizde oradaki NASA’nın hazırlayacağı yer Ay ve Mars yüzeyinin simülasyonlarından oluşacak" ifadelerini kullandı.