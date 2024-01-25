Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor
NASA tarafından 30’uncusu gerçekleşecek İnsanlı Keşif Aracı Yarışması’na, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Bellatrix Uzay Takımı kabul alan ilk Türk takımı oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri tarafından geçen yıl oluşturulan Bellatrix Uzay Takımı, NASA’nın (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) organize ettiği uluslararası öğrencilere açık tek yarışma olan Human Exploration Rover Challenge 2024 yani İnsanlı Keşif Aracı Yarışması’na kabul alan ilk Türk takımı oldu. 30 yıldır düzenlenen yarışmada lise ve üniversite öğrencilerinin insan gücüyle çalışan bir aracı tasarlayıp üretmesi bekleniyor. Yarışmada aracı kullanacak iki pilotun, Ay ve Mars simülasyonları üzerinde belirlenmiş parkurda 10 engeli aşarak verilen 5 görevi tamamlamaları gerekiyor. Bu yıl 18-20 Nisan tarihleri arasında NASA ev sahipliğinde ABD’de Marshall Space Flight Center’da düzenlenecek yarışmaya 42’si üniversite 30’u lise olmak üzere 72 öğrenci takımı katılıyor. Amerika, Almanya, Brezilya gibi ülkelerden öğrencilerin yer alacağı yarışmada Türkiye’yi ilk kez, adını 250 ışık yılı uzaklıktaki Bellatrix yıldızından alan İTÜ Bellatrix Uzay Takımı temsil edecek.
Öğrencilerin insan gücüyle çalışan bir aracı tasarlayıp üretmesi beklenen ve Ay yüzeyinin simülasyonuyla yapılacak yarışmadan iyi bir derece almak için hız kesmeden çalışmalarını sürdüren takım, aracın imalat süreci için de sponsor desteği bekliyor. Nisan ayında ABD’de Marshall Space Flight Center’da Türkiye’yi temsil edecek takımın kaptanı Muhammed Şükrü Açıkbaş, “Bunu yapabilecek potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz. Biz insanlara bunu yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. NASA ile başladık, uluslararası alanda olmamız gerekiyor. NASA gibi bu alanın en iyilerinden olan kurumda Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarının yer alması gerekiyordu, biz de gereğini yaptık" dedi.
Üniversite bünyesinde istenilen aracın çizimlerini tamamlayan ekip yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yarışmadan derece ile dönmeyi hedefleyen ekibin imalata geçebilmek için de beklentisi sponsor desteği. Takım kaptanlarından Muhammed Şükrü Açıkbaş, "Biz Türkiye’de ve İTÜ’de kapsamlı bir uzay ekosistemi kurmak üzerinde çalışıyoruz. İşin uzay teknolojileri tarafını çalışırken aynı zamanda sosyal kısmını da yapan kapsamlı bir yapı. Roverlar, roketler, uydular gibi uzay teknolojilerini yaparken, aynı zamanda işin sosyal tarafında uzay üzerine, bilim üzerine eğitimler veren faaliyetlerimiz de var. Bu işin yine uzay teknolojileri tarafında Rover yapmamızı istiyor NASA ama sosyal tarafında da 250’den fazla insana eğitim vermemizi istiyor. Aynı şekilde sosyal medya tarafında yaptığımız faaliyetleri de inceliyor. Bilim üzerine paylaşımlar yapmamızı istiyor. Onlara sunduğumuz proje de şuydu; deprem bölgesindeki ortaokul ve lise öğrencilerine uzay üzerine, bilim üzerine eğitimler vermek üzerine bir faaliyet yürütmek amacıyla başvuru yaptık" diye konuştu.
Açıkbaş, "30 yıldır düzenlenen bu yarışmada kabul almayı başaran ilk ve tek Türk takımı biz olduk. Bu daha önce yapılmış bir şey değildi. Biz yaptığımız için tabi ki de mutluyuz ama işin üzücü tarafı da var. 30 yıldır herhangi bir kabulün olmayışı ya da girişimin olmayışı ülkemiz adına üzüntü verici olsa da bunu başarmış olmanın gururunu da yaşıyoruz. Daha yolun başında olduğumuzun farkındayız. Bunu yapabilecek potansiyele sahip olduğumuzu da biliyoruz. Biz insanlara bunu yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bunu yapabilecek potansiyele sahibiz. NASA ile başladık, iddialı bir başlangıç gibi görünebilir ama bizim tarzımız bu. Böyle devam edeceğiz, uluslararası alanda olmamız gerekiyor. NASA gibi bu alanın en iyilerinden biri olan kurumda, tabi ki de Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan İTÜ’nün de yer alması gerekiyordu, biz de gereğini yaptık" dedi. Açıkbaş, “Mekanik ekibimiz var, onun içerisinde de alt ekipler var. Şasi, taşıt dinamiği, tekerlek gibi alt ekipler olduğu gibi onun dışında organizasyon ekibimiz var. Onun içerisinde de sosyal medya, planlama, ekonomi, sponsorluk gibi alt ekipler var. Rover aracı tasarlıyoruz. Tam mekanik bir sistem. İki tane pilotun sürmesi gerekiyor çünkü bu yarışma aslında Artemis misyonunun bir simülasyonu. Gittiğimizde oradaki NASA’nın hazırlayacağı yer Ay ve Mars yüzeyinin simülasyonlarından oluşacak" ifadelerini kullandı.