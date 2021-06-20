Bu gidişat hiç hayra alamet değil! 1200 yıldır böylesi görülmedi
Küresel ısınmanın etkisini araştıran bilim insanlarının hazırladığı raporda, ABD'de başlayan kuraklığın son 1200 yılın en kötü kuraklığı olabileceği belirtildi.
ABD'yi saran sıcak hava dalgası, aynı anda yüzlerce sıcaklık rekoru kırıyor ve tarihi kuraklığı daha da kötüleştiriyor.
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Salt Lake City rekor kıran (42 derece) sıcaklıklara ulaşırken, Teksas ve Kaliforniya'da elektrik şebekesi operatörleri elektrik kesintilerini önlemek için sakinlerden enerji tasarrufu yapmalarını istedi.
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Ve tüm bunlar, daha yazın en sıcak kısmına henüz ulaşılmamışken yaşanıyor.
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İnanılmaz sıcaklarla yüzleşen 40 milyon Amerikalı arasında kuraklık ve iklim üzerine çalışan bilim insanları da var ve tüm dünyada etkisini göstermesi beklenen bu kriz hakkında önceden uyarılarda bulunmuşlardı.
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