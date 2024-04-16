Bu görüntüler 3 polisin başını yaktı
Kocaeli İzmit'te gece saatlerinde bir çorbacıda hesap ücreti nedeniyle çıkan kavgada şüpheliler, olaya müdahale eden polis ekiplerine saldırdı. Arbede sırasında 3 şüpheli gözaltına alınırken, sert müdahalede bulunan 3 polis hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı.
Kaynak: DHA
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Olay, dün gece 02.30 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir çorbacıda meydana geldi. Çorba içmeye giden B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap konusunda kavga çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ekibi geldi. İş yerinin önüne çıkarılan şüphelilerden A.Ö.Ç., kendisini uzaklaştırmaya çalışan polislere hakaret ederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri zor kullanarak gözaltına aldı.
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OLAY KAMERADA
Yaşananlar çevredeki bir binada yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde, şüphelinin polise yumruk attığı ve ekiplerin 2 şüpheliyi yere yatırarak gözaltına aldığı anlar yer aldı.
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