Bu görüntüler Türkiye'den... Eşlerini seçmek için dağda buluşuyorlar!
Bursa'nın tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor. Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor.
Bursa'nın tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor.
Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor.
Ramazan ve Kurban Bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor.