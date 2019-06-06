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KOCAELİ’DE FABRİKADA DEV YANGIN: 4 ÖLÜ!
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  3. 06 Haziran 2019 13:15

Bu görüntüler Türkiye'den... Eşlerini seçmek için dağda buluşuyorlar!

Bursa'nın tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor. Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor.

Bu görüntüler Türkiye'den... Eşlerini seçmek için dağda buluşuyorlar!

Bursa'nın tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor.

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Bu görüntüler Türkiye'den... Eşlerini seçmek için dağda buluşuyorlar!

Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor.

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Bu görüntüler Türkiye'den... Eşlerini seçmek için dağda buluşuyorlar!

Ramazan ve Kurban Bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor.

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Bu görüntüler Türkiye'den... Eşlerini seçmek için dağda buluşuyorlar!

Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor.

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