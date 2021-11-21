Bu görüntüler Türkiye'den! Soğuktan dereler dondu!

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, “Gece hava çok soğuktu Kars'ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi” dedi.