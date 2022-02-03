Bu görüntüleri bir Türk çekti... İşte Uzay'ın ''en nadir'' anları
Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi. Ergün'ün bu fotoğrafı NASA tarafından günün fotoğrafı ödülüne layık görüldü.
Çıplak gözle görmenin imkansız olduğu, uzayda bulunan galaksiler, samanyolu, yıldızlar gibi gök cisimlerini özel teleskop yardımı ile görüntüleyen astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkartıyor.
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İlk bakışta gerçek olduğuna inanamayacağınız sanki bilim kurgu filmlerinden bir sahne olduğunu düşündüğünüz uzayın fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.
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Uzayda yaşanan nadir anlardan olan güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu yakalamak için aylarca hazırlık yaptı.
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O anları yakalamak için aylarca hazırlık ve teknik denemeler yapması gerekti.
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