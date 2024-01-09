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  4. Bu haberi okuduktan sonra bir daha pet şişe su içmeyeceksiniz

Bu haberi okuduktan sonra bir daha pet şişe su içmeyeceksiniz

Bilim insanları ortalama bir su şişesinde kansere sebep olan nanoplastik parçaları bulunduğunu tespit etti.

Bu haberi okuduktan sonra bir daha pet şişe su içmeyeceksiniz - Resim: 1

ABD'nin saygın kurumlarından Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ülkedeki üç popüler su markasının plastik şişeyle satılan ürünlerini mercek altına aldı. 

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Bu haberi okuduktan sonra bir daha pet şişe su içmeyeceksiniz - Resim: 2

Uzmanlar gelişmiş lazer tarama tekniklerini kullanarak bir litrelik şişe suda ortalama olarak 240 bin plastik parçacık bulunduğunu tespit etti.

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Bu haberi okuduktan sonra bir daha pet şişe su içmeyeceksiniz - Resim: 3

Bilim insanları bu oranın daha önce tahmin edilenden yaklaşık 100 kat daha fazla olduğunu da açıkladı. 

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Bu haberi okuduktan sonra bir daha pet şişe su içmeyeceksiniz - Resim: 4

Bilim insanları, bu plastik parçacıkların iç organları etkileyebileceğini ve kanser ve üreme sorunlarına sebebiyet verebileceğini aktardı. 

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