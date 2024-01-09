Bu haberi okuduktan sonra bir daha pet şişe su içmeyeceksiniz
Bilim insanları ortalama bir su şişesinde kansere sebep olan nanoplastik parçaları bulunduğunu tespit etti.
ABD'nin saygın kurumlarından Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ülkedeki üç popüler su markasının plastik şişeyle satılan ürünlerini mercek altına aldı.
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Uzmanlar gelişmiş lazer tarama tekniklerini kullanarak bir litrelik şişe suda ortalama olarak 240 bin plastik parçacık bulunduğunu tespit etti.
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Bilim insanları bu oranın daha önce tahmin edilenden yaklaşık 100 kat daha fazla olduğunu da açıkladı.
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Bilim insanları, bu plastik parçacıkların iç organları etkileyebileceğini ve kanser ve üreme sorunlarına sebebiyet verebileceğini aktardı.
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