Bu haberi okumadan plan yapmayın! Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ramazan Bayramı'nda beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Bayramda tatile çıkacaklar "Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkili olurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:
"Bahara girdik geçtiğimiz 10 gün içinde. Bahar sıcaklılarının bir adım ötesinde sıcaklıklar vardı. İstanbul civarı ve Marmara’da da bahar sıcaklıklarının üzerine geldik.
İstanbul’da Nisan ayı ortalamalarına baktığımız zaman en yüksek 17-18 derecedir. Şimdi 24-25 derece.
Yağışlar çok fazla değil. Yarın ve ertesi gün Anadolu’da kırkikindi yağışları olacak. Perşembe gününe kadar bu şekilde devam ediyor.