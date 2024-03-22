Bu hafta 13 yeni film vizyonda

Eflâtun

Eflâtun, bir adamın sesin aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediyor. Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemşiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır.