Bu hafta 13 yeni film vizyonda
Bu hafta 13 yeni film sinemaseverlerle buluşacak. İşte o filmler ve konuları...
Bu hafta vizyonda heyecan verici filmler var! 13 yeni film, 22 Mart Cuma günü itibariyle sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Eflâtun
Eflâtun, bir adamın sesin aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediyor. Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemşiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır.
Sırrını Biliyorum
Sırrını Biliyorum, hasta olan annesini iyileştirmek için gizemli bir adamla anlaşma yapan Nora'nın hikayesini konu ediyor. Roza, beyninde tümör nedeniyle zor zamanlardan geçmektedir. Roza'nın hayalperest çocuğu Nora da bu süreçte annesini iyileştirmenin yolunu arar. Kenan ise ucuz barlarda illüzyon gösterileri yaparak geçimini sağlamaya çalışan, karanlık bir geçmişi sahip olan bir adamdır. Kenan'ın tek isteği gazino şarkıcısı olan annesini de alıp uzaklara gitmektir. Nora, gizemli komşusu Kenan'ı yakından takip eder çünkü onun bir vampir olduğuna inanmaktadır.
Sevmek Yüzünden
Bir aşk hikayesinin doğuşunun aktarıldığı filmde, beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesi anlatılıyor. Ayça Ayşin Turan, sürekli anlatılan beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan İdil’i canlandırırken, Serhat Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen Ömer’e hayat veriyor.