Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66 değer kazancıyla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 artışla 11 bin 160 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2 bin 747 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 765 liraya çıktı.