Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Geride bıraktığımız haftada hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte geçen haftanın kazandıran yatırımları..
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,97, dolar/TL yüzde 0,69, Euro/TL yüzde 0,56, altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 7.644,68 ve en yüksek 8.094,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,97 değer kazanarak 8.039,18 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,1660 liraya, Euro ise yüzde 0,56 kazançla 28,9830 liraya yükseldi.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66 değer kazancıyla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 artışla 11 bin 160 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2 bin 747 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 765 liraya çıktı.