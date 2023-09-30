Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Dolar'ın Türk Lirası karşısında adım adım her gün yeni bir rekora imzasını attığı geride bıraktığımız haftada hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte geçen haftanın kazandıran yatırımları..
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,68, dolar/TL yüzde 0,92, avro/TL yüzde 0,08 değer kazanırken altının gram satış fiyatı yüzde 2,55 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 8.096,95 ve en yüksek 8.389,68 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,68 değer kazanarak 8.334,94 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,92 değer kazancıyla 27,4170 liraya, avro yüzde 0,08 kazançla 29,0060 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 2 bin 765 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 695 liraya indi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,55 değer kaybıyla 1640 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,53 azalışla 10 bin 878 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,45 ile ‘hisse senedi’ oldu.