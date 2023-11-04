Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Dolar'ın Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kırdığı, altın fiyatlarının da zirveyi gördüğü haftada hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte geçen haftanın kazandıran yatırımları..
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,79, Euro/TL yüzde 1,95 ve altının gram satış fiyatı yüzde 1,34 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 7 bin 297 ve en yüksek 7 bin 786,37 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,01 değer kaybederek 7 bin 705,99 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,79 değer kazancıyla 28,4110 liraya Euro da yüzde 1,95 kazançla 30,4360 liraya yükseldi.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 1,34 artışla 1.821 liraya Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 kazançla 12 bin 238 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2 bin 958 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 993 liraya çıktı.