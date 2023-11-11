Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Dolar'ın Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kırdığı, altın fiyatlarında ise düşüşün devam ettiği haftada hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte geçen haftanın kazandıran yatırımları..
BIST 100 endeksi, en düşük 7.738,66 ve en yüksek 7.942,82 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,85 değer kazanarak 7.771,34 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 değer kazancıyla 28,5660 liraya, avro da yüzde 0,30 kazançla 30,5270 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,38 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,42 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 1,92 düşüşle 1.786 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kayıpla 12.000 liraya geriledi.
Çeyrek altının 2.993 lira olan satış fiyatı bu hafta 2.940 liraya indi.