Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,57 ile İmaş Makina, yüzde 10,71 ile Vestel Elektronik, 9,72 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 359 milyar 590 milyon lirayla Koç Holding, 350 milyar 520 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 294 milyar 29 milyon lirayla Tüpraş oldu.