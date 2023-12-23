Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
TCMB'nin 2023 yılının son faiz kararını açıkladığı geride bıraktığımız haftada hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin rekor üstüne rekor kırdığı piyasalarda geçen hafta hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı belli oldu. Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? İşte geçen haftanın kazandıran yatırımları...
BIST 100 endeksi, en düşük 7.553,85 ve en yüksek 8.010,47 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 7.553,85, en yüksek 8.010,47 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,07 kayıpla 6.839,34 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,73 azalışla 9.595,45 puan, Mali Endeksi yüzde 4,47 azalışla 8.063,93 puan, Sanayi Endeksi yüzde 6,67 azalışla 11.513,23 puan oldu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,65 ile Anadolu Efes Biracılık oldu. Anadolu Efes Biracılık’ı yüzde 12,39 ile Coca Cola İçecek, yüzde 12,12 ile Europen Endüstri izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 40,03 ile GÜBRETAŞ, yüzde 22,63 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, 16,75 ile YEO Teknoloji Enerji şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 356 milyar 293 milyon lirayla Koç Holding, 321 milyar 540 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 279 milyar lirayla Tüpraş oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,21 artışla 1.942 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,20 kazançla 13.051 liraya yükseldi