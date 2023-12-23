Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 40,03 ile GÜBRETAŞ, yüzde 22,63 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, 16,75 ile YEO Teknoloji Enerji şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 356 milyar 293 milyon lirayla Koç Holding, 321 milyar 540 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 279 milyar lirayla Tüpraş oldu.