Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,16’yla Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 19,17’yle Akbank, yüzde 17,88’le SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,56’yla Hektaş, yüzde 9,96’yla Gübretaş ve 7,90’la Mia Teknoloji şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 394 milyar 332 milyon lirayla Koç Holding, 346 milyar 380 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 284 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.