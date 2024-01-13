Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Yeni yıla da Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere değer kaybıyla başlayan piyasalarda geçen hafta hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? İşte geçen haftanın kazandıran yatırımları...
BIST 100 endeksi, en düşük 7.667,85 ve en yüksek 8.081,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,69 değer kazanarak 7.986,47 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,16’yla Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 19,17’yle Akbank, yüzde 17,88’le SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,56’yla Hektaş, yüzde 9,96’yla Gübretaş ve 7,90’la Mia Teknoloji şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 394 milyar 332 milyon lirayla Koç Holding, 346 milyar 380 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 284 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artışla 1.992 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,39 artarak 13 bin 385 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 3 bin 232 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 277 liraya çıktı.