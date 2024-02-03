Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallere karşı değer kaybı tüm hızıyla sürerken piyasalarda geçen hafta hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte haftanın haftanın kazandıran yatırımları...
hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,83, dolar/TL yüzde 0,50, altının gram fiyatı yüzde 1,12 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,20 değer kaybetti. Bu hafta yatırım araçlarından en çok kazancı yüzde yüzde 3,83 değer kazanan Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri sağladı.
BIST 100 endeksi, en düşük 8.399,35 ve en yüksek 8.762,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,83 değer kazanarak 8.665,68 puandan kapattı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 değer kazanarak 30,4620 liraya çıkarken, avro yüzde 0,20 azalışla 32,9210 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,78 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,96 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.