Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,48’le Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı yüzde 23,68’le Bera Teknoloji, yüzde 19,25’le Konya Çimento izledi.