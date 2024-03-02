Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallere karşı değer kaybı tüm hızıyla sürerken piyasalarda bu hafta hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte haftanın kazandıran yatırımları...
borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,49, avro/TL yüzde 0,61, altının gram fiyatı yüzde 2,27 artış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 9.062,36 ve en yüksek 9.450,48 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,96 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,66 kayıpla 8.552,16 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,85 artışla 15.039,19 puan, Mali Endeksi yüzde 3,21 azalışla 9.651,92 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,44 düşüşle 14.409,35 puan oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,48’le Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı yüzde 23,68’le Bera Teknoloji, yüzde 19,25’le Konya Çimento izledi.